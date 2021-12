Decreto Legge in vista...

Natale è ormai alle porte e, sul fronte della battaglia contro il Covid-19, non ci sarà alcun divieto sui cenoni – o meglio sul numero delle persone che si possono accogliere in casa – ma soltanto raccomandazioni.

Ovvero: evitare gli assembramenti, i buffet e i contatti con i non vaccinati, soprattutto se in famiglia ci sono soggetti fragili o malati. Si suggerisce, poi, di effettuare un tampone in prossimità dei pranzi e dei cenoni così da essere certi di non essere positiviti per le festività dal 24 al 26 dicembre.

Fin qui i consigli ma il Governo Draghi sta pensando anche un decreto che dovrebbe entrare in vigore il prossimo lunedì 27 dicembre. Tra le decisioni quella di introdurre l’obbligo del tampone anche per chi è vaccinato nei luoghi dove non sono previsti i posti assegnati e, quindi, dov’è facile creare assembramenti.

Super Green Pass – o green pass ‘rafforzato’ – resterà obbligatrio per potere accedere ai ristoranti al chiuso, al cinema, al teatro, alle cerimonie pubbliche… Quindi, tali spazi saranno riservati soltanto ai guariti dal Covid-19 e ai vaccinati.

Infine, ma già succede in molte città e Regioni, obbligo della mascherina all’aperto anche in zona bianca per contenere il contagio nei luoghi dello shopping natalizio.