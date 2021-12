L'allarme di Maria von Kerkhove (OMS)

Maria von Kerkhove, responsabile tecnica per la pandemia da Covid-19 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), intervistata da El Pais, quotidiano spagnolo, ha affermato: “Penso che stiamo affrontando uno tsunami di contagi nel mondo, sia per la variante Delta sia per la Omicron. Lo ripeto ai governi: non aspettate a agire. E non mi riferisco ai confinamenti. Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, vi preghiamo di indossare mascherine, facilitare il telelavoro, limitare i contatti con altre persone, evitare riunioni, investire nella ventilazione, aumentare la sorveglianza dei genomi dei virus e preparare i vostri ospedali. Ora è il momento di agire anche contro la variante delta, perché sta seminando il caos”.

Von Kerkhove ha aggiunto: “Anche in Europa, che ha alti livelli di vaccinazione, ci sono ancora grandi sacche di persone vulnerabili che non sono state vaccinate o non hanno ricevuto il ciclo completo. E nel resto del mondo ce n’è una quantità enorme. E questo è il grosso problema, qualunque sia la variante. Ci si aspetta che l’Omicron riesca a sfuggire in una certa misura alla risposta immunitaria, ma ciò non significa che i vaccini saranno inutili. Significa solo che potrebbero non proteggere tanto quanto abbiamo visto contro la delta. Quindi, per favore, vaccinatevi“.

In Nigeria un milione di dosi di vaccino da distruggere perché scadute

Intanto, la Nigeria dovrà distruggere un milione di dosi di vaccino perché ormai scadute. Lo ha annunciato Faisal Shuaib, direttore esecutivo dell’agenzia nazionale per la Sanità, spiegando che si sta lavorando con l’agenzia del farmaco nazionale “per fissare la data in cui avverrà la distruzione delle dosi”.

La notizia arriva dopo che la scorsa settimana, il ministero della Sanità nigeriano ha lanciato l’allarme sul fatto che i vaccini che il Paese sta ricevendo attraverso Covax, il programma dell’OMS per la condivisione dei vaccini anti Covid-19, spesso hanno scadenze di pochi mesi, in alcuni casi di mesi. Shuaib ha, quindi, detto che la Nigeria non accetterà più la donazione di vaccini con la scadenza a breve.