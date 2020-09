Le parole del premier britannico

«La seconda ondata di Covid-19» è in arrivo nel Regno Unito. Così Boris Johnson, premier britannico che ha affermato: «L’abbiamo vista in Francia, in Spagna, in tutta Europa. Era inevitabile, temo, che lo vedessimo anche qui».

Johnson ha sottolineato, però, che vorrebbe non arrivare a lockdown generalizzati. Tuttavia, ha rilevato che «quando si guarda a quel che sta succedendo, si deve capire se dobbiamo andare oltre a regola delle sei persone», cioè quella che prevede che non ci si possa incontrare in più di 6 persone di diversi nuclei familiari, all’aperto e nei luoghi chiusi.

E Matt Hancock, ministro della Salute britannico, ha fatto intendere che imporre un nuovo lockdwon nazionale sarebbe «l’ultima» misura di difesa della diffusione del Covid-19 ma, se sarà necessario, sarà disposto. Il Regno Unito, ha detto alla BBC, si trova «in una situazione molto grave».

In effetti, ultime 24 ore nel Regno Unito sono stati registrati altri 4.322 casi e, secondo gli esperti del Governo di Sua Maesta, c’è un aumento crescente dell’epidemia.