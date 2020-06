Le misure sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni

Si può tornare a ballare in discoteca ma solo all’aperto. Rispettando le regole generali del distanziamento sociale e della sanificazione dei locali per evitare il contagio da coronavirus. La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per la riapertura dei locali da ballo.

Ebbene, le discoteche dovranno sia contingentare gli accessi (con un contapersone) così da garantire la possibilità di un metro di distanza tra le persone sia far rispettare la distanza di due metri mentre si balla (mediante gli addetti alla sorveglianza).

E ancora: le casse dovranno essere protette da apposite schermature; se possibile, si raccomanda l’accesso alle discoteche su prenotazione; bisognerà tenere un registro delle presenze per due settimane.

I clienti non potranno consumare i drink al bancone e dovranno mettersi in fila in maniera ordinata. Confermato il servizio guardaroba, purché gli indumenti siano riposti in sacchetti porta abiti.

Quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni prevede anche la disponibilità di prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso e all’uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici, ecc.

Infine, si potrà ballare solo in spazi esterni, mentre i clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non sarà possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.