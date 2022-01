Le parole del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza

Walter Ricciardi, intervenuto a SkyTg24, ha affermato che “la scuola, nel momento in cui riapre, può ridiventare un detonatore” dei contagi.

Il presidente della Federazione mondiale di Sanità Pubblica ha spiegarto che “queste vacanze potevano essere utilizzate per recuperare dei punti deboli” ma “sembra che le vacanze, sia estive che natalizie, non possano essere impegnate per correggere i punti deboli della scuola”.

“Quando parlo di mancanza di interventi strutturali sulla scuola – ha aggiunto l’esperto – mi riferisco a questo: al fatto di prestare alla scuola una particolare attenzione, in tutti gli aspetti, dalla purificazione dell’aria, alle mascherine, il personale, l’attenzione a una serie di procedure, i trasporti locali, un’altra grande carenza, che sono stati rafforzati in maniera non sufficiente”.

Secondo l’ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), per garantire una ripartenza della scuola in sicurezza, occorrerebbe raggiungere percentuali di vaccinazione del 90-95%: “mi rendo conto che è una percentuale che sembra altissima, ma non lo è se consideriamo la contagiosità di questo virus. Il livello di sicurezza cresce al crescere della percentuale, già al 60-70% la circolazione del virus è ridotta. Una situazione ottimale sarebbe quella del 90-95%”.