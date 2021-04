Cosa dice uno studio pubblicato su Jama Pediatrics

Le donne incinte non corrono un rischio maggiore di contrarre il coronavirus ma la malattia può avere un impatto significativo sul corso della gravidanza. Inoltre, sono anche più inclini alle forme gravi di Covid-19.

Lo sostiene uno studio statistico pubblicato su Jama Pediatrics che ha stimato il rischio nelle donne in gravidanza positive al SARS-CoV-2 di sviluppare complicazioni rispetto a quelle non infette.

Nel dettaglio, per ogni donna incinta contaminata, gli scienziati hanno confrontato due donne incinte non contaminate con un profilo simile e nella stessa fase della gravidanza.

In totale, 2.130 partecipanti (età media: 30 anni), di cui 706 infettate dal coronavirus, sono stati seguite per otto mesi.

Quindi, le donne in gravidanza con il Covid-19 hanno un rischio relativo (RR) maggiore di:

preeclampsia / eclampsia (RR: 1,76);

contrarre una grave infezione (RR: 3.38);

essere ricoverate in terapia intensiva (RR: 5.04);

morte entro 42 giorni dal parto per una causa causata o aggravata dalla gravidanza (RR: 22.3);

parto naturale prematuro (RR: 1.59) o indotto medicamente (RR: 1.97).

Una parte (44%) delle donne contagiate ha contratto le forme asintomatiche del Covid-19. I sintomi come la tosse o la febbre aumentano anche il rischio relativo di complicanze per la madre (RR: 2,56) e per il neonato (RR: 4,97).

Tra il gruppo delle partecipanti con il Covid-19, undici sono morte, quattro di loro di preeclampsia, cinque di peggioramento dell’insufficienza respiratoria dopo il parto e due di febbre, tosse e problemi respiratori. In conclusione, le donne incinte positive al SARS-CoV-2 sono, quindi, più vulnerabili alle complicazioni della gravidanza. Fonte: Futura-Sciences.com.