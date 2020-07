L'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza

Il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo avere incontrato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha comunicato di avere firmato «una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra UE ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione».

Inoltre, nel Lazio si sta monitorando l’evoluzione dei casi di coronavirus di ‘importazione’ dalla Romania, dopo qualche positivo registrato negli ultimi giorni, tra cui due badanti di ritorno dal Paese con gli autobus. Si starebbe, poi, valutando se mettere in campo iniziative come la possibilità di effettuare test sierologici a chi arriva dal Paese che sta registrando un aumento dei casi di Covid. In questi giorni in molti, a partire dalle badanti, infatti, stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina.

Infine, in Bulgaria, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 269 nuovi casi di coronavirus (dei quali 53 a Sofia) a seguito di 5.913 test diagnostici effettuati. Il bilancio complessivo dei contagi sale così a 9.853. Come riferiscono le autorità, si registrano 8 nuovi decessi, il totale sale a 329 vittime. Sono 593 gli operatori sanitari contagiati. I casi attivi sono 4.493, mentre negli ospedali sono ricoverati in tutto 665 pazienti, 27 dei quali in terapia intensiva.