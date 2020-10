Lockdown di due settimane in Sardegna. Entro 24 – 48 ore, infatti, il presidente della Regone, Christian Solinas, dovrebbe firmare l’ordinanza per frenare l’incremento dei nuovi casi di coronavirus nell’Isola.

Si è appreso che il provvedimento – chiamato Stop&Go (fermati e vai) – prevederà la chiusura per 15 giorni delle principali attività e la chiusura di porti e aeroporti per limitare così al massimo la circolazione delle persone e, quindi, del Sars-CoV-2.

Alla riunione dei capigruppo ha partecipato anche l’opposizione e si è tenuta in videoconferenza a cui ha partecipato anche Solinas. Da ricordare che domenica 25 e lunedì 26 ottobre si voterà in 156 Comuni dell’Isola.

Domani, venerdì 23 ottobre, è previsto un vertice tra il Comitato Tecnico Scientifico sardo e tutti i presidenti dei gruppi.

In Sardegna, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 243 nuovi casi di coronavirus, 163 rilevati attraverso attività di screening e 80 da sospetto diagnostico, nonché il decesso di un uomo di 78 anni residente nel Sud Sardegna.

Le vittime sono in tutto 181 e 6.886 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 238.628 tamponi con un incremento di 3.378 test, il più alto registrato in Sardegna nelle ventiquattro ore.

Sono, invece, 264 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+28 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva: 36. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.693. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.676 (+58) pazienti guariti, più altri 36 guariti clinicamente.