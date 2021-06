Studi in corso presso l'Institut Pasteur di Lilla

Non solo il vaccino contro il Covid-19. Pfizer, infatti, sta sviluppando due farmaci contro l’infezione derivante dal coronavirus. Trattamenti antivirali, orali ed endovenosi. I primi risultati sarebbero «incoraggianti».

Ma c’è anche un altro tipo di farmaco che si sta studiando, sviluppato dall’Institut Pasteur di Lilla, in Francia. Il suo nome è Clofoctol. Ne parla OhMyMag.com.

Questo farmaco, che è una supposta, ha ricevuto di recente le autorizzazioni necessarie per la sperimentazione scientifica dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Medicinali francese. Un via libera che arriva dopo diverse settimane di attesa.

Quindi, un centinaio di pazienti della regione di Lille, reclutati dai medici di base, testeranno questa supposta. Dovranno però rispondere a requisiti precisi: «avere avuto di recente un tampone positivo; avere più di 50 anniL avere almeno un sintomo e non essere stato vaccinati», ha spegato Benoît Deprez, direttore scientifico dell’IPL, a La Voix du Nord. Per la convalida di questi test, la metà dei pazienti riceverà un placebo.

La supposta dovrebbe essere assunta due volte al giorno, per cinque giorni. Se le sperimentazioni dovessero risultare positive (ci vorranno alcuni mesi), l’Institut Pasteur di Lilla redigerà un dossier per il farmaco da commercializzare.