Le vittime nell'ultimo giorno sono state 17

In Tunisia è stato registrato il record di nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: 625. Il totale dei contagiati, quindi, è salito a 9.736 dall’inizio della pandemia. Lo ha reso noto, in un comunicato, il ministero della Sanità di Tunisi.

Ci sono stati anche 17 morti, portando così il totale delle cittime a 155. In Tunisia sono guarite 2.386 persone, mentre 7.195 risultano ancora positive: 170 si trovano in ospedale, 55 in rianimazione e 18 in respirazione assistita.

Le autorità sanitarie hanno anche annunciato che d’ora in poi saranno testati sistematicamente soltanto i sintomatici e hanno rinnovato gli appelli a rispettare le misure di distanziamento sociale. A tal proposito, i tamponi effettuati da inizio epidemia sono 194.127.

Infine, dal 26 agosto per entrare in Tunisia, a prescindere dal Paese di provenienza, è necessario esibire un test Covid-19 free, effettuato nelle 72 ore precedenti al primo imbarco e che non superi, comunque, le 120 ore al momento dell’ingresso nel Paese nordafricano.