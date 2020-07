Il caso riportato su una rivista scientifica

Uno studio cinese pubblicato sulla rivista scientifica Emerging Infectious Diseases ha riportato il caso di una donna che ha contagiato almeno 71 persone prendendo l’ascensore, dimostrando che «un singolo caso asintomatico di coronavirus può causare una trasmissione su larga scala su un territorio».

I fatti hanno avuto luogo nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina. Di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti d’America il ​​19 marzo, una turista cinese, che non ha mostrato alcun sintomo del virus, è stata messa in quarantena dalle autorità locali. Nelle settimane successive, il 31 marzo e il 3 aprile, è stata sottoposta a test virologici e sierologici e i risultati si sono rivelati negativi. Alla data del 22 aprile, però, si è arrivati a 71 casi e quel territorio non aveva casi di Covid-19 dall’11 marzo, ovvero pochi giorni prima del rientro della turista dagli USA.

Nel dettaglio, gli autori dello studio hanno ricostruito la catena di contaminazione e numerosi sono stati i casi segnalati in due ospedali della Provincia. In pratica, la donna in quarantena – chiamata Ao nell’articolo – è all’origine del focolaio a causa dei suoi passaggi in ascensore. Un contatto indiretto che è stato sufficiente per contaminare una persona che le stava accanto. Quest’ultimo, poi, ha contagiato la madre e la compagna. Poi, pochi giorno dopo, il 29 marzo, la coppia ha partecipato a una festa e il 2 aprile uno dei loro amici ha avuto un ictus ed è stato ricoverato in ospedale. I suoi due figli, anche loro presenti alla festa, hanno fatto visita al padre e tutti e tre poi sono risultati positivi al Covid-19.

Tuttavia, ormai il danno era stato fatto: il passaggio dei tre soggetti in due ospedali hanno poi provocato nei giorni seguenti 28 nuovi infezioni in uno, tra cui 5 infermieri e un medico, e 20 nell’altro.

Infine, per quanto concerne la turista di ritorno dagli Stati Uniti, è stato appurato che aveva gli anticorpi e che, quindi, era stata contaminata dallo stesso ceppo di SARS-CoV-2 che ha colpito gli altri 71 pazienti, diverso da quelli già identificati in Cina.