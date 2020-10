Lieve frenata dei contagi nelle Marche

In Veneto 595 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 3 decessi.

595 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 3 decessi. Nelle Marche i nuovi casi sono stati 49.

i nuovi casi sono stati 49. Record di nuovi contagiati nelle 24 ore in Russia e Polonia.

In Veneto continua la crescita dei nuovi casi di coronavirus. Il bollettino della Regione, infatti, conta poco meno di 600 nuovi casi nelle ultime 24 ore (595) e 3 decessi. Da giorni, invece, sopra quota 11 mila il numero degli isolamenti domiciliari (11.281). Ieri i nuovi casi di contagio in Veneto sono stati 491, oggi quindi ben 104 in più.

Nelle Marche, invece, si segnala una lieve frenata dei contagi. Il servizio Sanità della Regione, infatti, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.295 tamponi: 1.188 nel percorso nuove diagnosi e 1.107 nel percorso guariti. I nuovi casi sono 49 mentre ieri erano stati 66 con 1.158 campioni esaminati. Da inizio emergenza nelle Marche si registrano 8.399 contagi su 154.836 test effettuati.

Spostandoci all’estero, poi, c’è stato il record di nuovi casi in Russia (dove la vaccinazione dovrebbe partire a novembre): 12.126 i positivi confermati nelle ultime 24 ore. Si tratta, quindi, del dato più alto mai registrato nel Paese dall’inizio della pandemia. I decessi sono stati 201. Lo ha riportato l’agenzia russa Tass.

Il record precedente in Russia era stato raggiunto lo scorso 11 maggio con 11.656 contagi giornalieri. Mentre è la quinta volta che nel Paese si supera la soglia dei 200 decessi in 24 ore.

Infine, in Polonia ieri sono stati osservati 4.739 casi di contagio da coronavirus, il dato più alto dall’inizio dell’epidemia. Lo ha riferito il Ministero della Sanità. I morti sono stati 52. Il numero totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia in Polonia è di 116.338 persone. I decessi sono stati 2.919.

A partire da domani l’intero territorio polacco sarà considerato zona gialla e l’obbligo di indossare mascherine riguarderà non soltanto gli spazi chiusi quali negozi e uffici pubblici, ma anche gli spazi all’aperto.