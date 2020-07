In Spagna c’è uno spot in TV in cui viene mostrata una riunione di famiglia molto normale. Tuttavia, alcuni dettagli saltano immediatamente agli occhi.

Riuniti intorno al patriarca per festeggiare il suo compleanno, i membri della famiglia si accolgono a braccia aperte. Chi arriva ha la mascherina ma poi la toglie entrando in casa. Due uomini condividono un bicchiere in cucina. Poi, abbracci, sorrisi… l’atmosfera è felice… Ma nessun gesto di distanziamento sociale.

Poi arriva il momento dei regali e il nonno riceve un respiratore artificiale. Infine, la scena dell’anziano intubato in terapia intensiva e appare il messaggio di prevenzione: «Una semplice riunione di famiglia può darti come regalo 40 giorni in coma o persino la morte».

Brutale. La pub espagnole pour le port du masque et la distanciation sociale https://t.co/CN6GIQ6zfp @martinezmau pic.twitter.com/lOevkgpviz — L’important (@Limportant_fr) July 23, 2020

Nelle ultime due settimane ci sono stati quasi 8mila casi in Catalogna, la metà dei nuovi caesi dell’intera Spagna. Su richiesta del governo, sono state prese nuove misure rigiide a Barcellona, Figueras, Vilafrant e altri comuni catalani.