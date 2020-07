Chiusi i bar anche nelle isole Baleari

Chi abita a Barcellona è stato invitato a restare in casa dalle autorità perché c’è stata un’impennata di nuovi casi di coronavirus.

Meritxell Budo, portavoce della Generalitat, ha dichiarato: «Chiediamo ai cittadini di non uscire di casa a meno che non sia strettamente necessario. Incoraggiamo le persone anche a non recarsi nelle seconde case in questo fine settimana. Siamo obbligati a fare questo passo indietro. Esortiamo le persone a dimostrare la massima consapevolezza e a porre fine al rilassamento visto negli ultimi giorni».

Non è ancora chiaro se il governo locale imporrà condizioni di blocco più rigide se i residenti ignoreranno questo consiglio. Stando a quanto riferito, palestre, teatri e cinema nelle aree più colpite dovranno chiudere. Le cifre, infatti, mostrano che i nuovi casi sono aumentati in questa settimana: da 150 a 500. Altre aree della Spagna sono state costrette a nuove misure di lockdown dopo l’aumento dei contagi.

La notizia è arrivata pochi giorni la decisione di chiudere i bar della via principale di Magaluf, località delle Baleari, fino a settembre. Iago Negueruela, che è il Ministro del Turismo per le Isole Baleari, ha dichiarato che l’area di Punta Ballena rimarrà chiusa a causa del cattivo comportamento mostrato dai turisti.

Neguerela ha aggiunto: «Non esiteremo un solo secondo quando si tratta di fare tutto il necessario per garantire la sicurezza sanitaria dei nostri cittadini e la nostra riattivazione economica. Siamo una destinazione sicura. La stragrande maggioranza dei nostri cittadini, imprenditori e vacanzieri, che stanno facendo un grande sforzo, non meritano il tipo di immagini che abbiamo visto negli ultimi giorni e non meritano turisti e uomini d’affari che non rispettano le misure».