Scoprite com’è facile creare il formato di un volantino o di un opuscolo. Non è necessaria una preparazione particolare software – crea volantini online con Vista Create. Basta un po’ di tempo e di creatività. Perché il nostro software farà il resto per voi.

Potete creare voi stessi una serie di materiali promozionali, in modo semplice e con pochi clic. Utilizzate decine di modelli di design, chiaramente ordinati per settore. È meglio provare da soli.

Programma di progettazione di volantini

Si tratta di un programma professionale per la progettazione di volantini. È rapido, facile e semplice. Il sito dispone di strumenti che facilitano la creazione di volantini, brochure, opuscoli e certificati dall’aspetto professionale grazie ai modelli. Permette di creare tutti i tipi di volantini aziendali e di stamparli o condividerli con i clienti. Create facilmente e in pochi minuti un modello di brochure o di volantino dall’aspetto professionale per le piccole imprese. Supporta il collegamento automatico e l’inserimento di immagini. Può anche essere esportato in PDF, PowerPoint, Word e grafica.

Requisiti di sistema

Per eseguire e utilizzare il software di creazione di volantini, i requisiti del computer sono minimi. Quasi tutti i sistemi Windows vanno bene, e si può facilmente usare anche IOS.

Funziona su Windows 7, 8, 10, XP, Vista e Citrix

Funziona su Windows a 32 e 64 bit

Funziona su Mac OS X 10.2 o più recente

Marcato su: Modello a matrice

Tipo di grafico: Six Sigma

Caratteristiche del programma

Creare e personalizzare il proprio volantino: avete il pieno controllo su ogni dettaglio del progetto. È possibile modificare il bordo, l’immagine e il testo in qualsiasi momento e in qualsiasi modo. Le opzioni di personalizzazione sono infinite. Tutti i componenti del volantino possono essere modificati per dimensioni e colori.

Create un volantino a partire da modelli progettati professionalmente: non c’è abbastanza tempo per creare un premio da zero? Iniziate con la nostra collezione di modelli già pronti. È sufficiente modificare il testo in base alle proprie esigenze. Utilizzate la nostra vasta libreria di filmati: Aggiungiamo sempre nuovi bordi, banner e grafiche al sistema. Potete utilizzarli nelle vostre pubblicità.

Iniziare a creare un volantino

Fare clic qui per scaricare il software per creare volantini online. Potete quindi utilizzare gli esempi di volantini integrati per creare e presentare in breve tempo i vostri volantini, brochure, opuscoli e certificati.

Come funziona il software di progettazione di volantini

La preparazione dei modelli di volantini non è molto diversa dalla preparazione di qualsiasi altro modello. La differenza principale è il contenuto. Ecco alcuni segnali che permettono di identificare facilmente un volantino dagli altri.

Colorazione. Naturalmente, anche altri tipi di volantini possono essere luminosi e belli. Ma solo per la stampa pubblicitaria l’appeal visivo è un requisito fondamentale. Quindi, occupandovi della creazione del modello di opuscolo, non risparmiate i colori vivaci e le immagini attraenti. Il vostro consumatore deve apprezzarvi a prima vista!

Dolci promesse. Uno slogan accattivante è un segno sicuro che si tratta di un volantino. Prezzi stracciati, offerte speciali, super promozioni: tutti questi elementi permettono al volantino di raggiungere il suo scopo principale: portare un cliente da voi. Quindi non siate timidi e non siate avari di promesse. Prima di iniziare a progettare il layout del vostro volantino, ideate uno slogan d’effetto e scegliete le migliori offerte della vostra gamma per metterle nel posto più in vista.

Rapporto costo-efficacia. Un circolo vizioso in cui spesso si trovano gli imprenditori inesperti: qualsiasi pubblicità non solo aumenta le vendite, ma anche il costo dei prodotti. E più il prodotto è costoso, meno viene acquistato. Pertanto, meno costa la promozione, più si può vendere e più profitti si ottengono. In questo caso, la possibilità di ottenere gratuitamente i vostri volantini online è un’ottima occasione per ridurre i costi senza ridurre la vostra portata pubblicitaria. In effetti, al consumatore non importa se il vostro volantino è stato realizzato da un designer professionista o dal regista stesso nelle pause dal suo lavoro principale.

Conclusioni

Il volantino, nonostante il suo basso costo, vi permette di raggiungere un numero massimo di contatti con il vostro pubblico di riferimento. L’efficacia di un volantino dipende dal numero di persone che leggono il suo messaggio pubblicitario. Non è sufficiente mettere nelle mani di un potenziale cliente un volantino che pubblicizza un’azienda, un prodotto o un servizio; bisogna fare in modo che assorba e ricordi le informazioni contenute.

L’unica cosa che può interessare rapidamente un potenziale cliente in questa fase è il design del volantino. Il design del volantino deve essere in grado di catturare rapidamente l’attenzione del cliente, deve essere facile da capire, comprensibile, evocare emozioni positive e facile da ricordare. In questo modo, il costo della stampa del volantino non andrà sprecato.