È successo a Cremona

A Cremona, in Lombardia, in un quartiere popolare, intorno a mezzogiorno, un uomo, il 35enne Younes El Yassire, ha ucciso la madre, la 54enne Fatna Moukhrif, ed è fuggito. Lo racconta CremonaOggi.it.

Il delitto, stando alle prime informazioni, è avvenuto al quinto piano di un palazzo di sette piani, in via Panfilo Nuvolone, dove vive la famiglia di stranieri, composta dai genitori e da tre figli.

Al momento dell’omicidio, in casa ci sarebbero stati solo il giovane e la madre che sarebbe stata uccisa a coltellate. Il ragazzo, che sarebbe in cura per problemi psichiatrici, è ricercato dalla polizia.

È stato il marito, al suo ritorno a casa dal lavoro, ambulante al mercato, ha trovare la donna in fin di vita nella stanza da letto nel loro appartamento.

Il fuggitivo non ha mai avuto la patente e si presume si sia diretto verso la stazione per prendere un treno.

Sul posto il pm Milda Milli, che coordina le indagini, e il vice questore vicario Corrado Mattana. In via Panfilo Nuvolone sono arrivati anche i medici del 118, ma purtroppo la donna era già deceduta. Sul luogo del delitto, anche il medico legale Margherita Fornaciari.