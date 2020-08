Un uomo è stato fermato ieri, con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere, per la scomparsa della 39enne Sabrina Beccalli.

Lo hanno reso noto i carabinieri di Cremona, spiegando che nella tarda serata di ieri, «il Procuratore Capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di indiziato di delitto di una persona. I reati contestati sono omicidio e distruzione di cadavere». L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Lorenzo Carlo Maria Repetto, Tenente Colonnello dei Carabinieri, ha affermato che «dobbiamo ancora trovare Sabrina, ci sono ancora tante cose da fare», spiegando che l’uomo fermato nella notte non ha dato indicazioni utili per il ritrovamento del cadavere della donna: «Il procuratore capo sulla base degli elementi raccolti – ha aggiunto Repetto – ha deciso di disporre il fermo».

Stando a quanto trapelato, l’uomo già conosceva Sabrina Beccalli e non sarebbe uno degli uomini coinvolti nell’accoltellamento avvenuto circa un mese fa in via Martini, vicino all’appartamento della donna.