Dramma in provincia di Cremona

Incidente stradale mortale a Monte Cremasco, in via Repubblica, in provincia di Cremona, in Lombardia.

In una villetta, marito e moglie sono stati vittime di un grave incidente, schiacciati dal loro stesso SUV, lasciato parcheggiato all’interno del cortile in discesa, in direzione del garage, senza il freno a mano tirato. Il dramma è avvenuto ieri, sabato 11 novembre, poco prima di mezzogiorno.

La donna, di 70 anni, Milena Moretti, ha riportato lesioni molto gravi ed è stata trasportata in elisoccorso in ospedale, dove è stata ricoverata in terapia intensiva ma non ce l’ha fatta. Il marito, 72 anni, è stato colpito di striscio e ha subito lesioni meno gravi, trasportato in ospedale in ambulanza.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e hanno eseguito un sopralluogo insieme alla polizia locale. I militari attendono di potere raccogliere le testimonianze per capire chi dei due coniugi stesse guidando e abbia parcheggiato il veicolo, una Jeep Limited.

L’incidente è avvenuto in pochi secondi: il tempo che la coppia scendesse dall’auto e il veicolo ha preso velocità e ha colpito in pieno la donna.

Il mezzo era stato parcheggiato all’inizio della discesa per permettere alla coppia di andare ad aprire la saracinesca per entrare con l’auto e poi recarsi in casa.