Le parole del senatore siciliano di IV

Il senatore siciliano Davide Faraone di Italia Viva è intervenuto in Senato dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi.

Faraone ha detto: “Quelli che stanno intervenendo in quest’aula stanno dicendo quanto conti lo sfascismo e invece le forze politiche hanno il dovere di assumersi la responsabilità, non scegliere facile strada della propaganda. Draghi ha scelto la strada giusta, quella di assumersi la responsabilità perché lui c’è: se il Parlamento sceglie questa strada il governo c’è. Non abbiamo sentito una parola dai 5 Stelle che si sono cancellati dal dibattito eppure questo è il luogo del dibattito”.

Faraone ha aggiunto: “L’interesse degli italiani non è il campo largo ma il prezzo del gas, il carovita e l’inflazione. Non possiamo permetterci l’esercizio provvisorio, importano queste cose, non la campagna elettorale. La classe dirigente che compie un passo del genere è da TSO. Faccio appello alle forze politiche: perché i sondaggi di plastica contano e non contano gli appelli dei cittadini, di chi ci chiede responsabilità per andare avanti. Questo è un governo che ha dimostrato di fare scelte politiche, non è un governo che si è ‘montizzato’, ci propone un’agenda di interventi e riforme”.

“Credo che sia opportuno che le forze politiche siano responsabili lo dico a Lega e Forza Italia: ascoltino i loro elettori. Chi farebbe il prezzo de gas se noi fossimo in campagna elettorale? C’è tempo per il voto, non possiamo assecondare le pulsioni elettorali di alcuni partiti perché lo facciamo contro l’interesse del Paese. Faccio appello alle forze politiche affinché non si facciano trascinare nel populismo”.