La decisione di Forza Italia e la nota del centrodestra

“La risoluzione di Casini? Certo che non la votiamo”. Lo ha detto ai cronisti il leader della Lega Matteo Salvini, ribadendo che il “centrodestra unito per il bene del Paese”. Si andrà, quindi, al voto anticipato? “Noi la proposta l’abbiamo fatta – ha risposto Salvini – o c’è un Governo nuovo…”.

A proposito, poi, della scelta di Mario Draghi di accogliere la risoluzione di Pier Ferdinando Casini e non quella del centrodestra, in una nota congiunta, “Forza Italia, Lega, Udc e Noi con l’Italia hanno accolto con grande stupore” questa decisione. “Il presidente Silvio Berlusconi questa mattina aveva comunicato personalmente al Capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del consiglio Mario Draghi la disponibilità del centrodestra di governo a sostenere la nascita di un esecutivo da lui guidato e fondato sul ‘nuovo patto’ che proprio Mario Draghi ha proposto in Parlamento”, si legge ancora.

Intervenuta in Senato, la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ha affermato, durante la dichiarazione di voto: “Abbiamo ascoltato con profondo rispetto le sue comunicazioni e la replica animati da un senso di attesa, speranza e fiducia”. E ancora: “Abbiamo votato cinque volte la fiducia al governo anche quando il risultato non ci soddisfaceva completamente, perché abbiamo sempre voluto vedere il bicchiere mezzo pieno anche quando qualcuno voleva prosciugarcelo”. Da qui l’annuncio: “Con amarezza il gruppo di Forza Italia Senato non parteciperà al voto sulla fiducia posta dal governo solo sulla risoluzione Casini”.