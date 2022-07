Le parole del leader di Italia Viva

Per Matteo Renzi, leader di Italia Viva, “la Gelmini da 25 anni sta in Forza Italia, è una delle più fedeli di Berlusconi, se oggi sbatte la porta e se ne va dà il senso di quello che è successo”.

Intervenuto a RTL 102.5, il senatore toscano ha detto: “Forza Italia ha scelto di stare con Salvini, si è consegnata a Salvini”. Tuttavia, la colpa della fine del Governo Draghi “è di Conte, che ha trovato un inaspettato alleato, Salvini, che ha colto la palla al balzo per mandare il Paese a votare”.

L’ex premier ha anche detto: “Andare a votare non è mica un male, anzi ogni 5 anni bisogna farlo, però in questo momento nel quale noi avevamo un presidente del consiglio autorevole, che poteva aiutarci per tutto ciò che riguarda l’inflazione, l’aumento dei costi dell’energia, l’aumento dei costi del cibo, che è alle porte e che provocherà nel prossimo autunno molti problemi, avrei preferito essere guidato da un premier autorevole e credibile in Europa. Invece è stato messo alla porta dei populisti che ora fanno la ola e l’Italia ne paga il conto”.

Infine, Renzi ha affermato: “Noi siamo quelli che hanno voluto Draghi, che lo hanno sostenuto fino alla fine e che saranno l’anima di un progetto più grande di Italia Viva che secondo me può fare un ottimo risultato nel nome dei princìpi di Mario Draghi di questi mesi. Ci saranno molte sorprese su questo. Prima di pensare ai dati e a quello che faremo in questi tre mesi di campagna elettorale, voglio fare un appello a tutti, non lasciate che i populisti abbiano anche la possibilità di vincere alle elezioni. Chi ieri si è indignato se lo ricordi in campagna elettorale”.