Cremlino: "Relazioni ridotte a zero con la Gran Bretagna"

Dopo gli Stati Uniti d’America, anche il Giappone ha chiesto ai propri cittadini, che si trovano in Ucraina, di lasciare immediatamente il Paese. Inoltre, ha invitato i connazionali a non partire verso Kiev.

Lo ha riferito Kyodo News. “C’è una crescente possibilità che la situazione possa deteriorarsi rapidamente”, ha affermato il ministero degli Esteri.

Il ministro degli Esteri Ucraino, Dmytro Kuleba, però, ha minimizzato quanto detto dal presidente Joe Biden a NBC News: “Non c’è nulla di nuovo in questa dichiarazione”.

Sul fronte diplomatico, il Cremlino ha fatto sapere che le relazioni con la Gran Bretagna sono al minimo, come ammesso dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, dopo l’incontro con il collega britannico Ben Wallace. “Purtroppo, il livello è vicino allo zero, sta per attraversare il meridiano zero e diventare negativo”, ha detto Shoigu, citato dai media russi.

Sul fronte militare, la Spagna ha deciso di dispiegare 4 Eurofighter in Bulgaria, in risposta alle esercitazioni di Mosca a ridosso della frontiera dell’Ucraina. Un gruppo di 130 soldati spagnoli era già arrivato la scorsa settimana alla base di Graf Ignatiewo. Ad aprile, altri quattro aerei da guerra saranno dislocati nei Paesi Baltici.

Infine, previsto un vertice telefonico tra i leader occidentali, come annunciato da fonti del governo tedesco. Sicura la partecipazione del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, dei presidenti di Usa e Francia, Joe Biden ed Emmanuel Macron. Si prevede che partecipino anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il premier britannico, Boris Johnson, i vertici dell’Unione Europea e della NATO.