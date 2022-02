Anche la Spagna lo ha raccomandato

Anche il Ministero degli Esteri ha invitato gli italiani presenti in Ucraina a lasciare presto il Paese: “In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l’Ucraina con i mezzi commerciali disponibili”.

Inoltre, sul sito di Viaggiare Sicuri, gestito dall’Unità di Crisi del Ministero, si legge: “Considerata, inoltre, la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d’informazione e su questo sito. Se presenti nel Paese, come già raccomandato nelle ultime settimane, si invita a registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e a scaricare la APP ‘Unità di Crisi’. Si ricorda che i viaggi a qualsiasi titolo nelle regioni di Donetsk e Luhansk e in Crimea sono sconsigliati. In caso di necessità, l’Ambasciata d’Italia a Kiev è operativa e raggiungibile al numero di emergenza: +38050 3102111″.

Pure la Spagna, accodandosi a Olanda, Germania e Regno Unito, ha invitato i propri connazionali a lasciare il Paese. Il ministero degli Esteri spagnolo, definendo la situazone della sicurezza in Ucraina “volatile”, ha raccomandato ai connazionale che risiedono lì di considerare “seriamente” la possibilità di lasciarlo “temporaneamente”. Nei consigli di viaggio, Madrid raccomanda agli spagnoli di non recarsi in Ucraina.