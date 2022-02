Anche la NATO ha dubbi sul ritiro russo

L’esercito russo si sta davvero ritirando dai confini con l’Ucraina, come comunicato da ieri dal Cremlino? Non solo la NATO ha dubbi.

Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, alla BBC ha detto: “Ad essere onesti reagiamo alla realtà che abbiamo e non vediamo ancora alcun ritiro. Ne abbiamo appena sentito parlare: per ora sono solo dichiarazioni”. E ancora: “Per quanto riguarda la minaccia, ho detto molte volte che siamo sereni perché ricordiamo che tutto questo non è iniziato ieri. Succede da molti anni”. Inoltre, quando effettivamente le truppe di Mosca si ritireranno “le vedranno tutti, non solo l’esercito o la ricognizione. Ma per ora sono solo dichiarazioni”.

Anche Ben Wallace, ministro della Difesa britannico, ha confermato che non sono state riscontrate, per il momento, “prove di ritiro”: “Saremo cauti fino a quando non vedremo un’adeguata riduzione dell’escalation militare da parte del Cremlino”.

In attesa di capirne di più, i ministri degli esteri dei Paesi del G7 terranno sabato prossimo, 19 febbraio, un incontro dedicato alla crisi. Lo ha annunciato un portavoce del governo tedesco. A presidere l’incontro il capo della diplomazia tedesca, Annalena Baerbock, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.