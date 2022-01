Cos'ha detto il segretario della NATO

Il segretario della NATO Jens Stoltenberg, dopo il Consiglio con la Russia, ha affermato: “c’è un rischio reale di conflitto armato in Europa ma per questo è mportante l’incontro”.

Stoltenberg ha, quindi, ribadito che in caso di attacco russo all’Ucraina ci saranno dure conseguenze per Mosca. “È possibile andare avanti e ridurre le tensioni se la Russia vuole impegnarsi e trovare una via politica da seguire”, ha proseguito.

“Noi siamo pronti a discutere un largo spettro di temi – ha aggiunto Stoltenberg – Abbiamo visto che questo meccanismo ha funzionato in passato, ma non scenderemo a compromessi su principi chiave e uno di questi principi chiave della sicurezza europea è che tutti i Paesi hanno il diritto di decidere del proprio percorso”.

In sintesi, gli alleati hanno chiesto alla Russia di ridurre le tensioni al confine con l’Ucraina, di rispettare l’integrità territoriale e la sovranità dei Paesi vicini e di astenersi da azioni aggressive contro gli alleati.

“Gli alleati hanno espresso preoccupazioni per l’accumulo russo in Ucraina e hanno chiesto la de-escalation e di rispettare l’integrità territoriale e la sovranita’ dei suoi vicini”, ha detto Stoltenberg. Inoltre, gli alleati hanno anche “invitato la Russia ad astenersi da atteggiamenti aggressivi e attività malevole dirette contro gli alleati, e rispettare tutti i suoi obblighi e impegni internazionali”. Infine, il dialogo “è difficile ma anche più necessario”, rimarcando gli sforzi degli alleati affinché ci sia “una via politica da seguire”.