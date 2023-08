A Crotone

Lo scorso 27 luglio, un neonato ha perso la vita all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, in Calabria, suscitando grande dolore e sconcerto. La madre aveva insistito per tre giorni nel richiedere un parto cesareo ma i medici avrebbero atteso invano che il parto avvenisse in modo naturale.

I Funerali del Bimbo Chiamato Romano

Il 3 agosto scorso si sono svolti i funerali del piccolo Romano, il nome scelto con amore dai suoi genitori. La cerimonia funebre si è tenuta a Petilia Policastro, ma i genitori non hanno partecipato, ancora profondamente sconvolti dalla tragedia.

La Coppia Piena di Fiducia e Gioia

Il 24 luglio, Silvano Scalise e la compagna Rosa Milano, rispettivamente di 34 e 31 anni, sono entrati all’ospedale di Crotone con la speranza e la gioia di accogliere il loro terzo figlio. La gravidanza era trascorsa serenamente e non c’erano complicazioni. La coppia era pronta ad abbracciare il piccolo Romano, convinta che il travaglio sarebbe iniziato a breve. Purtroppo, la tragedia si è consumata pochi giorni dopo.

Indagini in Corso con l’Accusa di Omicidio Colposo

Quindici persone, tra medici e infermieri del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale, sono state iscritte nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Pasquale Festa, che ha disposto l’autopsia sul corpo del neonato. Per i risultati occorrerà attendere almeno 90 giorni.