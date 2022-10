Il cinema ha inevitabilmente influenzato il mondo dei casinò, imprimendo su pellicola le sensazioni visive che si percepiscono a Las Vegas e rendendola la Capitale del divertimento, non è un caso se molti film di successo hanno come scenografia la città immersa sotto le stelle nel deserto in Nevada.

Anche tantissimi giochi di casinò online si ispirano alle pellicole più famose, e persino in Italia sono numerosi i film divertenti realizzati negli ultimi anni, ambientati fra i tavoli da gioco.

Diversi registi italiani sono stati ispirati dall’universo ludico dei casinò, per esempio, Giancarlo Giannini ha recitato nella pellicola Casino Royale, ma c’è un film, su tutti, che ha incarnato il lato più delirante e grottesco di Vegas.

The Hangover (titolo originale) è una pellicola che ha lasciato il segno nella storia del cinema, perché in questo film sono racchiuse diverse tecniche di recitazione e narrazione degli eventi, che rapiscono lo spettatore per “stravolgerlo dal divertimento” nel magico mondo di Phil, Alan, Stu e Doug. Più improbabili personaggi aggiunti, come Mike Tyson e Mr. Leslie Chow. Stiamo parlando di Una Notte da Leoni e sono tantissime le curiosità su questo film straordinario.

Todd Philips: un regista imprevedibile

Partiamo dal Deux ex Machina che ha girato questa pellicola: Todd Philips. Questo regista è imprevedibile, ha iniziato la sua carriera con tre documentari per virare tra i viaggi in macchina deliranti di Road Trip, saltando negli anni ’70 con Starsky & Hutch. Fra i tre film della saga Una Notte da Leoni ha girato Parto col Folle per finire a Joker, ultimo film dal successo strepitoso del 2019.

A Bradley Cooper non piacciono gli alcolici

Strano vedere Cooper che si riprende da una sbornia colossale, visto che in realtà non beve dall’età di 29 anni. Questo significa che nel periodo in cui uscì The Hangover non beveva da circa 3 o 4 anni. Che dire: un grande attore e una grandissima interpretazione.

Litigi reali sul set che sono finiti nel film

Al risveglio, quando i malcapitati escono dal Caesars Palace, all’arrivo della volante della polizia è possibile notare due impiegati dell’hotel, che discutono sullo sfondo della scena. A quanto pare, erano dei veri impiegati che stavano proprio discutendo sulle riprese della pellicola.

Linday Lohan è ancora pentita di non aver accettato la parte

Poco convinta del potenziale della pellicola, la splendida Linday Lohan rifiutò la parte di Jade la spogliarellista, assegnata poi a Heather Graham. Linday ha più volte dichiarato di essersi pentita amaramente della sua scelta.

Il dente di Stu è il dente mancante di Ed Helms

Pare proprio che a Stu caschi un dente durante il film, ed è impossibile spoilerare il perché, ma la cruda verità è che Ed Helms non ha usato nessun effetto speciale, semplicemente, l’attore ha una protesi nella vita reale perché non gli è mai cresciuto l’incisivo da quando gli è caduto il dente da latte. Questa è la cruda verità che ha sicuramente ispirato Todd Philips.

Gli incassi milionari di una Notte da Leoni I

Possiamo tranquillamente parlare di quasi mezzo miliardo di incassi per la prima pellicola della trilogia, realizzata con un budget di circa 35 milioni di dollari. In Italia ha incassato quasi 3 milioni e 800 mila euro e in totale ha superato i 467 milioni: sì ma di dollari o euro?

Quante tigri possiede Mike Tyson?

La tigre è apparsa anche in capolavori del cinema come Gomorra, che sicuramente si è ispirato a questa pellicola, in realtà il pugile più famoso del mondo possiede ben 7 tigri, ecco perché era particolarmente affezionato all’animale.