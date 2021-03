Dagli aggiornamenti di Whatsapp a Google Chrome, le versioni desktop sono sempre al centro dell’attenzione degli operatori del digitale, i quali, – nonostante la crescente diffusione delle app dedicate -, continuano a investire risorse ed energie rispetto alla connessione da pc, confermando, dunque, un gradimento diffuso da parte degli utenti rispetto a questa forma di approccio telematico, che investe svariati campi, compreso quello dell’intrattenimento online.

Uno dei primi aggiornamenti in merito, come anticipato, viene proprio da Whatsapp, una delle più utilizzate e note app di messaggistica, la quale ha da poco esteso l’attesa funzione delle chiamate e delle videochiamate anche alla versione da desktop, facendo così un passo importante verso gli utenti che si connettono dal PC (con Windows 10 versione 1903 o con versioni successive) oppure da Mac, (a partire dalla versione 10.13 di macOS), previo possesso di webcam e di cuffie con microfono annesso.

Un ulteriore passo in avanti nella direzione “desktop” è anche quello proveniente da Google Chrome’s, visto che, – anche se attualmente soltanto in lingua inglese -, il popolarissimo browser ha implementato la funzione dei sottotitoli per tutti i video visualizzati dagli utenti e indipendentemente dalla piattaforma usata, estendendo così, grazie al tool per il riconoscimento vocale, l’ampio range dei contenuti anche ai non udenti, previa attivazione della funzione nelle “Impostazioni Avanzate”, alla voce “Accessibilità”.

La funzione “desktop”, del resto, riguarda anche sfere di interesse più strettamente connesse all’intrattenimento online, come confermano, ad esempio, le esperienze legate al mondo dei casinò virtuali e del betting, rispetto ai quali l’accesso degli utenti è ancora piuttosto ampio. Si tratta di un campo che, da un lato, vede l’utenza sempre più propensa a cercare un intrattenimento web sicuro, anche per mezzo delle opinioni di siti comparatori come affidabile.org, ma che, d’altro canto, vede anche gli operatori stessi attivi nelle proposte in versione “desktop”.

Ne è un recente esempio, in ambito casinò, la partnership tra lo sviluppatore Green Tube (divisione di Novomatic) e Total Casino (ovvero il casinò online di Totalizator Sportowy), in riferimento al gioco d’azzardo legale in Polonia: un accordo, quest’ultimo, che permette ai giocatori polacchi di accedere, in via virtuale, a importanti titoli in palinsesto, sia mobile che, appunto, da desktop.

Le versioni “desktop” hanno però di recente confermato la propria importanza anche nell’ambito del mondo hardware, il quale è indispensabile per l’accesso ai vari servizi e alle varie opzioni di entertainment.

Una delle ultime news in merito riguarda la modalità desktop “Ready For”, interfaccia per smartphone firmata Motorola, che, come anche la versione “Samsung Dex”, consentirà a chi possiede il modello “Edge Plus” di usare lo smartphone in maniera flessibile – ovvero come tastiera o schermo – , semplicemente connettendo il cavo al desktop.