L'iniziativa si svolgerà in piazza del Popolo

Da 20 al 23 settembre a Roma, si svolgerà a Piazza Del Popolo, il primo Festival Internazionale di video girati in verticale con gli smartphone, e con altri dispositivi professionali. Titolo della rassegna è “VerticalMovie ” .

La rassegna è ospitata all’interno del villaggio allestito in Piazza del Popolo per la maratona della Via Pacis organizzata Dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dal Pontificium Consilium de Cultura, e riguarderà esclusivamente il video realizzati nel formato tipico degli smartphone, e sarà articolata in più sezioni.

L’evento si terrà in un anfiteatro appositamente allestito per l’occasione e le opere in concorso saranno proiettate su grandi schermi verticali di 10 metri di altezza e cinque metri di larghezza.

La proiezione delle presenze “on field” è di 150 mila presenze attive. Ad oggi sono pervenuti 60 cortometraggi da diverse parti del mondo.

RAI Com, RAI Italia e aziende come Trenitalia hanno già aderito come partnership al nostro VerticalMovie Festival.

All’interno della manifestazione una sezione dedicata ai Tg Web girati in verticale.