Ospiti della puntata prenatalizia di Domenica In, lo show di Raiuno condotto da Mara Venier, sono stati Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo.

La coppia di cantanti partenopei hanno raccontato di una lite avvenuta un anno fa (e ormai appartenente al passato) e hanno spiegato il perché: «Il guaio nostro è che siamo primedonne, siamo due vedette. Poi ci siamo incontrati e ci siamo detti che abbiamo fatto fare pace a intere generazioni. Ci sono i ‘dalessiani’ e i ‘dangeliani’, un po’ come la Lazio e la Roma. Noi abbiamo riunito 4 generazioni, grazie a tutto questo. Quando queste frange hanno fatto pace, noi abbiamo litigato. Per un attimo, abbiamo rischiato di buttare tutto all’aria per una serie di stupidate. Poi, alla fine, ci vogliamo bene», hanno raccontato i due artisti napoletani.

E ancora: «Una volta non eravamo d’accordo sulle luci, una volta su altre cose», apostrofate come «sciocchezze» da Mara Venier.

Poi, a proposito del Festival di Sanremo, Gigi D’Alessio ha affermato: «Se dobbiamo partecipare a Sanremo, dobbiamo andare a colpo sicuro. Se fallisco io, c’è lui a riprendermi. Se fallisce lui, ci sono io. Ma se falliamo insieme, dopo chi ci sostiene?».

Gigi D’Alessio e Nino D’Angello si sono poi esibiti insieme in alcuni dei loro grandi successi, accompagnati dall’orchestra di Domenica In, diretta dal maestro Stefano Magnanensi.