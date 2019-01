Sempre più studenti, già dalle scuole superiori, decidono di partecipare

Studiare all’estero è una grande opportunità per scoprire il mondo e imparare una lingua straniera, e sempre più studenti, già dalle scuole superiori, decidono di partecipare.

Andare per un anno all’estero infatti è una formula popolare che consente a studenti dai 14 ai 18 anni di tutta Italia di iscriversi ad una high school straniera per diversi mesi, senza perdere l’anno.

Questo grazie alle normative Miur sulla mobilità internazionale, che incoraggia le partenze dei nostri studenti adolescenti verso Paesi stranieri a loro scelta.

Tra le molte mete possibili, il Canada è una destinazione sempre più amata dagli studenti italiani per trascorrere il quarto anno all’estero, o, addirittura, per diplomarsi a fine anno in Canada e continuare gli studi all’estero.

Questo Paese offre paesaggi incontaminati non distanti da grandi città moderne, come Vancouver o Toronto, possibilità di praticare sport invernali e attività scolastiche non presenti nei licei italiani.

Gli studenti partecipanti possono godere dell’ospitalità e accoglienza delle famiglie canadesi, la cui apertura mentale rendere il soggiorno studio all’estero un’importante occasione di scambio culturale e full immersion linguistica.

Inoltre, essendo un Paese bilingue in alcune provincie, partecipare ad un anno scolastico o semestre in Canada offre la possibilità di studiare sia in inglese che in francese, migliorando la conoscenza di entrambe le lingue straniere.

Il sistema scolastico canadese permette inoltre di scegliere le materie da seguire all’estero, e con questo la possibilità di sperimentare corsi nuovi, come business, psicologia, sociologia, ma anche arte, teatro, accanto alle tradizionali materie come scienze, matematica, inglese.

Che requisiti bisogna avere per iscriversi al quarto anno in Canada?

Per partecipare ad un anno scolastico all’estero o semestre in Canada occorre scegliere un operatore specializzato nel settore, che abbia questo Paese come meta di viaggio per motivi di studio.

Gli studenti possono partecipare se hanno una media del 6 e mezzo a scuola, un livello di inglese o francese intermedio B1, e tra i 14 e i 17 anni in partenza.

Di solito occorre partecipare ad un colloquio di selezione, compilare contratti e moduli di iscrizione, presentare anche una lettera di referenza di un docente di scuola superiore italiana ed essere in regola con le vaccinazioni.

Le scadenze per iscriversi sono intorno a metà Marzo, per chi vuole partire a Settembre; è possibile iscriversi fino ad Ottobre per chi desidera partire per un semestre da Febbraio.

L’esperienza è riconosciuta in Italia al rientro, pertanto anche le scuole superiori meno avvezze a questa esperienza all’estero dei propri studenti non avranno difficoltà a seguire le normative Miur e consentire il rientro in classe dei propri studenti exchange.

Perchè partecipare ad un anno all’estero in Canada?

Questo tipo di esperienza di studio all’estero ha un altissimo valore formativo. Indipendentemente dal Paese scelto infatti, i benefici sono moltissimi. Non solo la possibilità di imparare bene una lingua straniera, spesso l’inglese, ma anche francese, spagnolo, tedesco o il cinese, ma anche e soprattutto una grande occasione di crescita.

Vivendo all’estero per un intero anno scolastico gli studenti del terzo o quarto anno di liceo italiano possono conoscere studenti da tutto il mondo, essere ospitati presso famiglie ospitanti locali o presso college prestigiosi.

Essi frequentano infatti le scuole superiori del Paese ospitante, le materie di studio del sistema scolastico straniero e possono mettersi alla prova con attività, sport e corsi di studio nuovi e interessanti.

Tutto questo rende l’esperienza di un anno scolastico o semestre all’estero di grande valore per il curriculum dello studente, anche in vista del suo ingresso nel mondo del lavoro.

Per gli studenti che vogliono già vedere il mondo e mettersi alla prova lontani da mamma e papà, senza aspettare la maggiore età, il Canada aspetta, basta solo volerlo.