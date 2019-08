Un uomo si fa la doccia, lavandosi anche le parti intime, mentre la Santanché parla

Un vero epic fail, un video di auguri che sta diventando un boomerang imbarazzante per l’onorevole Daniela Santanché, parlamentare di Fratelli d’Italia. Dal Twiga, il resort località dove sta trascorrendo le vacanze, la deputata ha voluto mandare un video di auguri di ferragosto ai suoi follower, con tanto di analisi politica. A parte che il video è del 16, dunque in ritardo di un giorno, in tantissimi hanno notato il particolare di un uomo che alle spalle della Santanché sta facendo la doccia. E fin qui, essendo un lido balneare, nulla di particolare.

Buon Ferragosto! Ecco i miei auguri ☀️🇮🇹 pic.twitter.com/uEzV6gqW8Z — Daniela Santanchè (@DSantanche) August 15, 2019



Ma il tizio non risparmia nulla agli “spettatori”, e dopo essersi insaponato e sciacquato il corpo, passa alle parti basse, allargandosi il costume sulla vita e rinfrescandosi le parti intime, più di una volta, per poi passare anche al didietro. E sembra pure guardare verso chi sta facendo il video, quasi consapevole di dare spettacolo, aggiungendo pepe alle parole della parlamentare. Divertiti e irridenti i follower che non hanno, ovviamente, risparmiato commenti. Più sul tizio sotto la doccia che sul valore politico delle dichiarazioni. C’è anche chi ha criticato il fatto che abbia tenuto su gli occhiali da sole e chi ha commentato il crocifisso in bella mostra.

