Un ritorno alle origini per gli ormai ex componenti di FI

È ufficiale, Salvo Pogliese, Marcello Tricoli e Basilio Catanoso passano a Fratelli d’Italia. E sarà Giorgia Meloni a suggellare il passaggio che coinvolge tutto il gruppo di “Muoviti Italia”.

Dopo la rottura con Forza Italia e i rumors dei giorni scorsi, così il sindaco di Catania vira decisamente a destra. Il suo addio al partito di Berlusconi è sorto in seguito alle elezioni europee dello scorso maggio. A BlogSicilia aveva spiegato la sua scelta e il suo futuro così come quello di tante persone che lo avrebbero seguito.

Lo sposalizio politico avverrà ufficialmente giovedì 11 luglio, alle 18, presso lo Sheraton Hotel di Catania. Assieme a Pogliese passa a Fratelli d’Italia un altro ex rappresentante storico della destra siciliana: Marcello Tricoli. “La mia adesione personale – ha dichiarato Marcello Tricoli – insieme a quella di amici storici al partito della Meloni, è il percorso naturale oltre che il suo traguardo, per chi come me si è sempre rispecchiato nei valori della destra italiana”. Tricoli, fratello del compianto Marzio ed ex presidente del Consiglio provinciale di Palermo, ha un passato nell’Movimento sociale italiano e poi in Alleanza Nazionale, oggi pertanto, abbracciare il progetto politico di Fratelli d’Italia rappresenta un continuum di idee e tradizione culturale con quella destra sociale, legalitaria e meritocratica, nella quale il nostro paese si rispecchia”.