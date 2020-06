Rezza commenta i dati del monitoraggio in Italia

Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, commentando i dati del monitoraggio in Italia, ha affermato che la situazione epidemiologica «continua a migliorare e l’incidenza di Covid è in diminuzione pressoché in tutte le regioni».

L’indice di trasmissibilità RT «è al di sotto di 1 in tutte le aree del paese. Naturalmente il virus continua a circolare anche se a bassa intensità, per cui non si può escludere l’occorrenza di possibili focolai».

Rezza ha aggiunto che le autorità «devono intervenire prontamente per contenere questi focolai e soprattutto è bene che si mantengano comportamenti adeguati di distanziamento sociale per ridurre al minimo la velocità di circolazione».