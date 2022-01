L'annuncio del presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, su Facebook ha annunciato che manterrà le scuole chiuse fino al 31 gennaio.

Il governatore campano ha detto: “Credo sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Non apriremo scuole medie ed elementari. In queste ore stanno lavorando le nostre strutture sanitarie. A breve ci sarà l’unità di crisi che prenderù atto di questa situazione in maniera responsabile. Andremo alla proroga dell’apertura dell’anno scolastico a fine gennaio”.

E ancora: “Ma c’è qualcuno che può sostenere che aprire le scuole nel caos totale favorisce la didattica e l’equilibrio psicologico dei nostri bambini e tranquillità dei docenti? È esattamente il contrario. Chi prende queste decisioni è nemico della scuola non amico”.

De Luca ha spiegato che “Ci sono 3mila positivi tra il personale scolastico e credo 19mila positivi nella fascia 0-19 anni. La percentuale di vaccinazione che registriamo al di sotto delle prime medie e elementari è del 10%”.

Per il presidente campano, che contesta la scelta del Governo Draghi di riaprire le scuole già da lunedì prossimo 7 gennaio, come annunciato stamattina dal ministro Patrizio Bianchi, “c’è da stare male nel vedere il caos che sta crescendo in Italia in vista del 10 gennaio. Ho la sensazione, per me insopportabile, che si mettano in piedi provvedimenti che finiscono per trasformare i nostri bambini in cavie sull’altare della politica politicante, dell’opportunismo e degli ideologismi”.