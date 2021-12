Il dentista biellese intervistato da Massimo Giletti

“Il giorno dopo il braccio finto mi sono dovuto piegare al sistema…”.

Guido Russo, il dentista di Biella che nei giorni scorsi è stato denunciato perché si è presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone, ha annunciato di essersi vaccinato contro il Covid-19.

Ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, ha detto: “L’ho fatto il giorno dopo al braccio finto. Io non volevo fare il vaccino, sono contrario al vaccino Covid, ho paura”, ha spiegato, precisando di avere fatto tutti gli altri vaccini e che la sua voleva essere “solo una provocazione per lanciare una protesta personale”.

“Non sono riuscito a suscitare l’audience che volevo, ero triste, demoralizzato – ha aggiunto – e mi sono detto ‘non sono bravo come attore, devo fare il vaccino perché devo lavorare. E l’ho fatto perché lo Stato mi impone di farlo…”.

Gad Lerner critica Massimo Giletti

Gad Lerner ha criticato Massimo Giletti per avere intervistato Guido Russo: “Giletti intervista il dentista no vax con il baccio di silicone? Tira a campare – ha detto il giornalista all’Adnkronos – Quel dottore è un pessimo pubblicitario di sé stesso. Non mi farei montare da lui una protesi dentaria neanche se me la offrisse gratis”.

Non solo a Gad Lerner non è piaciuta l’intervista al dentista biellese. Il direttore di Radio RAI, Andrea Vianello, ha scritto ironico: “Tra poco grande show con l’uomo con il braccio finto a cui il vaccino, non fatto, ha rovinato la vita per colpa dei giornalisti cattivi e liberticidi, venghino, siori, venghino. Dopo arriva ‘The elephant man’ dal Dna modificato da Big Pharma direttamente da Kansas City”.