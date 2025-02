A Bolzano

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato questa mattina all’alba a Bolzano dalla Sezione Antiterrorismo della Digos, nell’ambito di un’operazione volta a smantellare un presunto gruppo satanista e neonazista suprematista. Il giovane è stato fermato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bolzano.

Le accuse a carico del minore

Le accuse mosse nei confronti del 15enne sono gravi e molteplici. Tra i capi d’imputazione figurano:

Partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ;

; Fabbricazione e utilizzo di ordigni esplosivi ;

; Porto abusivo di armi ;

; Danneggiamento aggravato ;

; Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Gli inquirenti stanno esaminando il ruolo del giovane all’interno del gruppo di cui farebbe parte e la rete di contatti che potrebbe estendersi anche oltre il territorio italiano.

Il contesto dell’inchiesta

L’arresto del ragazzo rientra in un’indagine più ampia su gruppi neonazisti e suprematisti che operano online e reclutano giovani attraverso forum e social media. La Digos ha sequestrato dispositivi elettronici e materiale informatico che saranno analizzati per ricostruire l’attività del minore e il suo eventuale coinvolgimento in atti violenti o piani eversivi.