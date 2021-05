La nota dei sindacati

La Disney ha annunciato la chiusura di tutti i suoi 15 negozi in Italia. Ce n’è uno anche a Palermo.

Di conseguenza, al via la mobilitazione dei 233 lavoratori dei Disney Store. I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs riferiscono che «la direzione societaria in una nota interna ha ‘invitato’ i lavoratori a non rilasciare interviste ai giornalisti fornendo i recapiti aziendali da contattare».

«Un atteggiamento singolare» da stigmatizzare, hanno affermato i sindacati. «In attesa di nuovi sviluppi e di ricevere la comunicazione ufficiale sull’annunciata procedura di licenziamento collettivo» i sindacati hanno confermato l’avvio della mobilitazione, i cui dettagli saranno concordati con le lavoratrici e i lavoratori e i Rappresentanti sindacali aziendali nel corso dell’assemblea unitaria indetta per il 25 maggio.

Notizia che «peraltro è arrivata a cose fatte, con la messa in liquidazione della società avvenuta il 19 maggio», hanno denunciato gli stessi sindacati.

Infine, secondo quanto affermato dai sindacati, la società starebbe andando via non solo dall’Italia ma dall’Europa. A marzo, inoltre, Disney ha annunciato la chiusura per quest’anno di almeno 60 dei suoi negozi in Nord America per catalizzarsi sull’e-commerce.