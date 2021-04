Il raro caso medico

A una donna irlandese le dita delle mani spesso diventano bianche.

spesso diventano bianche. Le foto su Twitter sono diventate virali.

Si tratta della conseguenza della sindrome di Raynaud.

Le foto delle mani di una donna sono diventate virali sui social media. Le sue dita, infatti, diventano completamente bianche e ciò è dovuto a un disturbo molto raro.

La 23enne irlandese Julie O’Mahony ha condiviso su Twitter una foto delle mani della madre e ha scritto: «Non è la cosa più strana che tu abbia mai visto?».

La madre, Monica, soffre infatti della sindrome di Raynaud, un disturbo raro dei vasi sanguigni che li restringe quando una persona ha freddo o è sotto stress. Di conseguenza, il sangue non è in grado di raggiungere la superficie della pelle e questo significa che le aree colpite diventano blu o bianche.

Julie ha spiegato che ogni volta che fuori fa freddo e la madre non indossa i guanti, le sue dita diventano completamente bianche e non le ‘avverte’ più. Sul social media il post ha collezionato oltre 30mila mi piace e mille commenti e molti utenti hanno affermato di soffrire del medesimo disturbo.

Julie ha raccontato: «Mia madre soffre di una condizione nota come sindrome di Raynaud da circa 20 anni. Questo disturbo fa sì che i vasi sanguigni nelle sue dita si restringano in modo che il sangue non possa raggiungere la superficie della pelle, facendole diventare completamente bianche e insensibili. Questo di solito accade a mia madre in inverno o quando c’è un improvviso calo di temperatura. È decisamente al peggio a gennaio. A volte i guanti aiutano ma se la temperatura è di due-tre gradi, capita indipendentemente dal fatto che li indossi o meno».

Inoltre, quando la sensibilità e il colore tornano, la donna patisce comunque dolore. «Mia madre – ha aggiunto la ragazza – descrive la sensazione come se ci fossero orrendi spilli e aghi che la pungono». «Normalmente ci vuole circa un’ora prima che il dolore si fermi e che la sensibilità alle dita si ripristini».

Di solito l’evento colpisce solo le due dita al centro di entrambe le mani ma, a volte, può capitare a tutte le dita. «Quando sa che sta per succedere ed è a casa, mette le mani nell’acqua calda per evitarlo ma ovviamente non è possibile quando è fuori».