Come funzionerebbe la nuova misura

Nel DL Agosto, come misura per risollevare l’economia post Covid-19, ci sarebbe anche un bonus per acquistare con il bancomat o la carta di credito.

Si è appreso che l’idea sarebbe di agevolare fiscalmente, fino alla fine del 2020, le spese fino a 5mila euro in determinati settori, ovvero quelli messi più a dura prova dalla pandemia, come la ristorazione e la vendita di abbigliamento ed elettrodomestici.

Resta da capire in che modo sarà elargito il bonus: se tramite una card o con rimborsi direttamente ai contribuenti, mentre è consolidato l’orientamento di premiare le spese effettuate con pagamenti tracciabili, con carte e bancomat e fino al mese di dicembre.

Obiettivo dell’esecutivo è dare una spinta ai consumi di almeno 2 miliardi di euro (e se si arrivasse a 3 sarebbe ancora meglio).

Sul bonus dei consumi già negli scorsi giorni si è pronunciata Laura Castelli, viceministro all’Economia, che ha assicurato soprattutto ai ristoratori alcune misure di sostegno: non solo l’introduzione del bonus sui consumi ma anche la proroga dell’esenzione della TOSAP e un fondo per la garanzia per gli affitti.

Anche Teresa Bellanova, ministro dell’Agricoltura, ha proposto un fondo da 1 miliardo di euro per la risotrazione e un bonus da 50mila euro a esercizio per l’acquisto di prodotti agroalimentari italiani.

Tuttavia, per il bonus ci vorrà la copertura ed è su questo che sta lavorando il Consiglio dei Minitri.