Si attende la conferma da parte del Consiglio dei Ministri

DL Green Pass in vigore dal 15 ottobre.

Quando scatteranno le multe per tutti i lavoratori: pubblici e privati.

L’obbligo vale anche per i parlamentari.

Potrebbe entrare in vigore il prossimo venerdì 15 ottobre il decreto per l’estensione dell’obbligo di Green Pass ai lavoratori del settore pubblico e privato. La data, infatti, dovrà essere confermata oggi pomeriggio dal Consiglio dei Ministri.

Stando a quanto si è appreso al momento da fonti governative, le multe saranno previste soltanto per i lavoratori che saranno beccati sul posto di lavoro senza il certificato vaccinale. Invece, non dovrebbero essere sanzionati i lavoratori che si presenteranno al tornello senza il green pass: saranno ‘rispediti’ a casa e figureranno come assenti ingiustificati.

Tuttavia, dopo cinque episodi dello stesso tipo, per i lavoratori dovrebbe scattare la sospensione dal posto di lavoro e dalla retribuzione. Attenzione, però: se il lavoratore dovesse accedere sui luoghi di lavoro eludendo il controllo la sanzione diventerebbe pecuniaria e disciplinare.

Capitolo tamponi: il DL dovrebbe prevedere anche l’obbligo per le farmacie di adeguarsi alla convenzione che prevede un prezzo calmierato per tamponi: 8 euro per gli under 18 e 15 euro per tutti gli altri. I amponi saranno gratis solo per chi non può fare vaccino.

Infine, anche per i parlamentari e i componenti di tutti gli organi amministrativi ed eletti, a partire dal 15 ottobre, dovrebbe essere valido l’obbligo del Green pass.