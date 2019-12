Sta facendo il giro dei social media la presentazione della Venier.

Ficarra e Picone sono stati ospiti di Domenica In, il ‘salotto’ televisivo condotto da Mara Venier su Raiuno, promuovendo così il film Il Primo Natale, che sta riscuotendo un ottimo successo al botteghino.

Nell’introdurre il duo comico palermitano, però, la padrona di casa ha commesso una ‘gaffe’ che, in poco tempo, ha fatto il giro dei social media: «Salvatore Ficarra e Valentino Ficone!».

Naturalmente, Salvatore e Valentino, appena ne hanno avuto la possibilità, non hanno potuto non commentare la presentazione ‘hard’ della Venier: «Però, se dici queste cose sai già che finisci nei Nuovi Mostri di Striscia la Notizia! È tutto materiale per Antonio Ricci e per Striscia. Questa fa prima, secondo e terzo posto dei Nuovi Mostri…».

Durante la puntata, poi, Ficarra e Picone hanno elogiato un altro siciliano doc, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, con cui hanno entrambi lavorato in Baarìa (2009): «Lui è un amico, legge sempre i copioni dei nostri film. Noi glieli mandiamo e lui ci dà sempre il suo parere. Gli vogliamo molto bene».

Ficarra e Picone hanno anche commentato le critiche ricevute da Checco Zalone per Tolo Tolo, tra l’altro un film che deve ancora uscire al cinema, ovvero il prossimo 1° gennaio. L’attore pugliese, infatti, è stato tacciato di ‘razzista’ solo perché ha deciso di trattare il tema degli immigrati con prospettiva comica: «C’è una superficialità di osservazione nelle cose, è chiaro che era satira», ha sottolineato Picone, mentre Ficarra ha detto: «Massimo Troisi diceva: ‘Io sono responsabile di quello che dici non di quello che capisci’».