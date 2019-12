grande successo per il settimo film del duo comico palermitano

Partenza con il botto per “Il Primo Natale”, il film di e con Ficarra e Picone, che nel primo weekend di programmazione con oltre 3 milioni e 100mila euro, si aggiudica il miglior weekend della stagione e il miglior incasso per un film italiano al debutto.

Il Primo Natale sfiora il 40% del totale dei biglietti staccati nel weekend cinematografico.

“Siamo davvero felici che in tantissimi abbiano fatto insieme a noi questo viaggio straordinario alla ricerca del vero Natale e, forse, del vero senso dell’essere uomini” dichiarano Ficarra e Picone.

Il Primo Natale è il settimo film di Ficarra e Picone.

Nella pellicola Salvo è un ladro di arte sacra che si professa ateo. Padre Valentino invece crede fortemente nella preghiera e… nel presepe. Quando il primo tenta il furto della preziosa statua del bambino Gesù e il secondo lo scopre, l’inseguimento ha come esito un salto temporale. I due si ritrovano nella Palestina dell’anno zero dove Gesù sta per nascere.