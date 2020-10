USA sotto shock

Donald e Melania Trump sono risultati positivi al Covid-19 .

. Walter Ricciardi dà la colpa all’assenza di mascherina nei movimenti.

Donald e Melania Trump sono risultati positivi al Covid-19. Ne ha dato notizia lo stesso presidente degli Stati Uniti su Twitter con queste parole: «Stasera, la First Lady e io siamo risultati positivi al Covid-19. Inizieremo immediatamente la nostra quarantena e il processo di recupero. Lo faremo INSIEME!».

La First Lady, 50 anni, ha scritto sui social: «Come è successo a troppi americani quest’anno, io ed il presidente siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al Covid. Ci sentiamo bene ed abbiamo rimandato i nostri impegni. Siate certe che staremo al sicuro e supereremo questo insieme».

MALATA ANCHE LA COLLABORATRICE DI TRUMP

È risultata positiva al coronavirus anche Hope Hicks, collaboratrice di Trump. «Non solo è risultata positiva ma ci è stato confermato che è sintomatica. È malata», come riferito da Jonathan Karl, corrispondente capo della Casa Bianca di Abc News.

Hicks era con Trump in Ohio per il dibattito di martedì scorso con il candidato dem Joe Biden e in Minnesota per il comizio di mercoledì.

Secondo molti esperti, citati dai media statunitensi, il 74enne Trump è «ad alto rischio» di ricovero e di complicazioni e anche a rischio di vita per il coronavirus, dati l’età e il sovrappeso corporeo. La CNN in un tweet ha citato l’epidemiologa Anne Rimoin, che parla di diagnosi «molto preoccupante».

IL COMMENTO DI WALTER RICCIARDI

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, a Radio anch’io su Radio Uno ha commentato: «Questo è un virus assolutamente contagioso. È chiaro quindi che quando un politico non indossa la mascherina, come spesso ha fatto Donald Trump in convegni o incontri, si espone a questo rischio che, in questo momento con la circolazione del virus, diventa quasi una certezza».