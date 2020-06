È successo nel Regno Unito

Una donna ha ‘covato’ tre anatroccoli chiamati Beep, Peep e Meep: le uova sono state acquistate in un supermercato di Waitrose, un famoso marchio britannico.

Charli Lello, 29 anni, originaria dell’Hertfordshire, ha messo le uova in un’incubatrice per fare un esperimento, dopo avere avuto l’idea da un video su Facebook con qualcuno che covava le uova di quaglia comprate al supermercato.

Gli anatroccoli stanno bene e, secondo la proprietaria (che, di professione, faceva la commessa), avranno «una vita molto felice» insieme alla sue galline da compagnia.

Un portavoce di Waitrose ha dichiarato che le uova fecondate sono sicure da mangiare e «completamente indistinguibili» dalle uova normali a meno che non vengano incubate.

La 29enne ha raccontato alla BBC: «Mentre mi trovavo a Waitrose, ho visto le uova di anatra e ho pensato che avrebbe funzionato covarle, nonostante fossero da supermercato perché raccolte, caricate su un camion per le consegne, messe su uno scaffale e chissà toccate da quante persone».

Un mese dopo avere messo le uova in un’incubatrice, la britannica ha avvertito un piccolo bip e gli anatroccoli hanno cominciato a uscire dai loro gusci.

«L’unico motivo per cui ho potuto provare è perché sono stata licenziata e ho il tempo di portarli ad un’età in cui non avranno bisogno di me tutto il giorno. In circostanze normali non sarebbe stato possibile», ha raccontato Charli. Insomma, i tre anatraccoli sono stati fortunati due volte: non sono finiti in una frittata e avranno una ‘mamma’ che si prenderà cura di loro…