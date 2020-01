In India

Era stata dichiarata morta dai medici ma si è svegliata poco prima del suo funerale. È accaduto mercoledì scorso – 8 gennaio – in India, precisamente nello Stato del Karanataka.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, ripresa da molti media del mondo (tutti affidabili, come nel caso di IBtimes), la donna, la 55enne Malati Chougule, soffriva di febbre alta ed è stata ricoverata in ospedale nella mattina di mercoledì, dopo aver perso conoscenza. Nonostante i tentativi, i medici non sono riusciti a rianimarla e l’hanno dichiarata deceduta. Dopodiché, i dottori hanno acconsentito ai familiari della donna di portare il corpo a casa per le esequie, posto poi nel cortile.

Ebbene, durante la preparazione del funerale, la 55enne ha aperto gli occhi e ha ricominciato a camminare, stupendo tutti i presenti. Essendo di religione indù, qualcuno ha gridato al miracolo. In realtà, la donna era ‘semplicemente’ finita in coma ma i medici hanno commesso un errore imperdonabile.

Non è la prima volta che in India accade un fatto simile. L’anno scorso, nello Stato dell’Uttar Pradesh, Un 28enne si svegliò durante il rito funebre ma morì pochi minuti dopo. Il giovane era stato ricoverato in un ospedale dove gli diagnosticarono l’ittero. Una settimana dopo, le condizioni dell’uomo peggiorarono e fu dichiarato morto dai medici. Come nel caso della donna, il corpo del giovane fu riportato a casa per i funerali e, durante i preparativi, aprì gli occhi. Poi, fece un gesto per chiedere dell’acqua. I parenti lo lasciarono bere e, pochi minuti dopo, (ri)morì.