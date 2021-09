Dramma negli Stati Uniti d'America

Negli USA una donna No Vax ha dovuto abortire al 7° mese di gravidanza.

ha dovuto abortire al 7° mese di gravidanza. Sia lei che il marito hanno scelto di non vaccinarsi e sono stati contagiati.

L’uomo ora è pentito e incoraggia gli altri a farsi il vaccino.

Il Washington Post ha raccontato un’altra storia di no vax che poi si sono pentiti di esserlo troppo tardi…

Lo statunitense Juan Guevara è stato il primo della famiglia ad ammalarsi. A metà agosto, il 44enne, padre di due figli, ha avuto mal di gola, febbre e brividi e ben presto è risultato positivo al coronavirus.

Due giorni dopo aver ricevuto il risultato del test, anche sua moglie incinta – 43 anni – ha cominciato a sentirsi male. Nella casa di Victorville, in California, Esmeralda Ramos ha iniziato a lamentarsi di dolori muscolari e mal di testa. Le faceva male la schiena e poi è comparsa la tosse.

Preoccupata per il bambino, che sarebbe dovuto nascere a novembre, la donna ha deciso di andare in ospedale in auto. Ancora malato, Guevara doveva rimanere a casa per prendersi cura dei loro bambini di 2 e 7 anni, anche quest’ultimo risultato positivo al coronavirus.

Nelle settimane successive, le condizioni di Esmeralda Ramos sono peggiorate e la donna è stata attaccata a un ventilatore. E domenica scorsa, 12 settembre, Juan Guevara ha ricevuto una telefonata dall’ospedale che lo informava che i medici non sentivano più il battito del cuore del bambino.

“Quando sono arrivato in ospedale domenica pomeriggio, sfortunatamente mi hanno detto che era morto”, ha detto l’uomo al Washington Post. Né l’uomo né la donna erano vaccinati contro il coronavirus. Juan Guevara ha raccontato al famoso giornale americano che non era sicuro di farlo e che la moglie temeva che il farmaco avrebbe avuto effetti negativi sul bambino.

Esmeralda Ramos è risultata positivo al coronavirus pochi giorni dopo che i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno emesso una guida con cui si raccomanda alle donne incinte di vaccinarsi. Tuttavia, stando a dati che risalgono allo scorso 4 settembre, soltanto il 25% della popolazione incinta degli USA ha ricevuto almeno una dose del vaxcino anti Covid-19. Ora, i funzionari del CDC sostengono che il vaccino non aumenta il rischio di aborto spontaneo e che i benefici della vaccinazioni superano i rischi.

Inoltre, le donne in gravidanza che contraggono il virus hanno maggiori probabilità di manifestare sintomi gravi che richiedono il ricovero in ospedale e la necessità di un ventilatore e hanno un rischio maggiore di parti pretermine e “altri esiti avversi della gravidanza”.

Juan Guevara ha dichiarato che ha dovuto attendere più di una settimana per visitare sua moglie in ospedale a causa della sua stessa malattia. Dopo avere ricevuto un risultato negativo del test, si è precipitato al suo capezzale. Allora la donna sembrava essere in buona salute, anche se con la tosse: “Stava bene, parlava con me”, ha raccontato l’uomo.

Ma nei giorni successivi, i livelli di ossigeno di Esmeralda Ramos sono diminuiti e la donna è stata attaccata a un ventilatore. E domenica scorsa, dopo 7 mesi di gravidanza, c’è stato l’aborto. La coppia aveva pensato di chiamare il bambino Jonathan Julius.

Juan Guevara ha dichiarato che la donna è sedata e le sue condizioni sono critiche. L’uomo adesso ha affermato che “non avrebbe dovuto ascoltare” le opinioni di altre persone sul vaccino. Una volta piantati, quei semi del dubbio hanno messo radici: “Diverse persone mi hanno raccontato storie diverse. Perché prendere qualcosa di cui non ho bisogno? Ero solo testardo”. Ora Juan Guevara vuole farsi vaccinare il prima possibile e incoraggia gli altri a fare altrettanto perché l’obiettivo è che altri non se debbano pentire com’è successo a lui…