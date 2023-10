A Parigi

In Francia la polizia ha sparato a una donna completamente velata che ‘pronunciava parole minacciose’ e ha minacciato di “far saltare in aria tutto”. Lo riportano i media francesi Bfmtv e Le Figaro citando fonti delle forze dell’ordine.

La ricostruzione

Intorno alle 9.30 di stamattina, alla stazione della RER di Austerlitz, nel 13 arrondissement di Parigi, la sospettata, indossando un abaya, ha minacciato di “far saltare in aria tutto”.

La donna, poi, è stata avvistata alla stazione della Biblioteca Francois Mitterrand mentre nascondeva le mani sotto il vestito. Sul posto è intervenuta una squadra di agenti che ha cercato di isolarla mentre la donna gridava “Allah Akbar” continuando a rifiutarsi di mostrare le mani. A quel punto gli agenti hanno aperto il fuoco.

La donna, ferita, è stata trasportata in ospedale dove è in prognosi riservata con una ferita all’addome. Dai primi rilievi, non aveva alcun esplosivo con sé. Due inchieste sono state aperte, una affidata alla polizia per apologia di terrorismo e minacce di morte contro un pubblico ufficiale. L’altra per uso di arma da fuoco, affidata agli ispettori della vigilanza interna alla polizia.

Alex Ronde, portavoce della Polizia, a BFMTW, ha affermato: “Gli agenti di polizia hanno preso la decisione giusta. La persona era estremamente determinata ad agire e data la determinazione, i miei colleghi non avevano altra scelta, per evitare di essere colpiti da un’esplosione, che neutralizzarla sparandole con un’arma da fuoco”.