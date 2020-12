Cosa c'è nella bozza del DPCM Natale

In attesa della conferenza stampa di Giuseppe Conte, prevista per stasera, si è appreso che, nella bozza del decreto contenente le misure rigide per le festività natalizie e per il capodanno, il coprifuoco non sarà anticipato alle 20 ma resta così com’è.

Ovvero, nell’articolo che consente la visita a due non conviventi l’orario da rispettare è fissato «fra le 5.00 e le 22.00». Eppure, si è appreso che, durante il vertice tra il presidente del Consiglio e i capi di delegazione delle forze di opposizione, era stato previsto di anticipare il coprifuoco alle 20.