le regole saranno in vigore fino al 15 gennaio

E’ pronta la bozza del nuovo dpcm anti convid19 che entrerà in vigore a mezzanotte e che dovrebbe essere pubblicato in giornata anche se ancora non c’è traccia ufficiale del documento. Le misure contenute nel nuovo Dpcm resteranno in vigore fino al 15 gennaio quidi ben più di un mese come i precedenti. E’ quanto prevede la bozza del provvedimento inviata alla Regioni. All’interno del dpcm ci sarà una sezione specifica con le regole del ‘Pacchetto’ di interventi per Natale, che invece sarà in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio.

A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni. Il passaggio nella bozza è, per una volta, chiaro “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

I ristoranti, invece, resteranno aperti ma solo a pranzo in base a quanto comunica Italia Viva. “Abbiamo ottenuto che i ristoranti saranno aperti a pranzo il 25 e 26 dicembre, a Capodanno e per l’Epifania. Nel nuovo DPCM non saranno previste queste chiusure: come Italia viva, ci siamo opposti sin dall’inizio, cosi’ come stiamo continuando a discutere sulla questione dei ricongiungimenti famigliari e degli spostamenti tra Comuni che devono essere consentiti. Altra notizia: anche gli alberghi di montagna resteranno aperti sotto le feste. Crediamo che sia giusto tenere alta la guardia a Natale, ma vanno evitati gli eccessi”.

Ritorno in classe al 50% per gli studenti delle superiori, invece, a partire dal 7 gennaio. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – si legge nella bozza – adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 50 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza”.